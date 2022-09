Putin: ''Welt wird nie mehr wie zuvor''

''Die Welt wird nie wieder so sein wie zuvor'', sagte Putin. Zuvor fixierte er mit seiner Unterschrift die Annexion.

Moskau. Die vier Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson in der Ostukraine gehören ab sofort zum russischen Staatsgebiet: „Ich will, dass der Westen das hört“, donnerte Putin am Freitag bei der bizarren „Anschluss-Veranstaltung“ im Georg-Festsaal im Kreml: „Die Menschen in den vier Regionen sind jetzt Teil der Russischen Föderation.“ Zusatz: „Für immer.“

Dann setzte er vor Hunderten geladenen Gästen seine Unterschrift unter den Farce-Vertrag. Die Menschen vor Ort erhalten russische Pässe, ihre Pensionen zahlt jetzt Moskau, die Amtssprache ist Russisch. In Scheinreferenden wurde zuvor über den Beitritt abgestimmt. International wird die Annexion nicht anerkannt.

Putin über USA: "Sind zur Sabotage übergegangen"

Angriff. „Die Leute haben ihre Wahl getroffen. Sie sind jetzt Teil von uns“, donnerte Putin, seine Fans antworteten mit tosendem Applaus: „Eine Rückgabe der Krim und der Ostukraine steht nicht zur Diskussion.“ Dann bot er in einer Hassrede gegen den Westen Einblick in sein Weltbild: „Die Sowjetunion wurde aufgeteilt, ohne die Bevölkerung zu fragen“, tönte er. Das Großreich sei zerstückelt worden, sein „Fleisch wurde am lebendigen Leib abgeschnitten“. Dem Westen warf er abermals „Despotismus und Unterdrückung“ vor: „Wir befinden uns in einem Krieg um die Zukunft unseres Volkes. Die Welt wird nie mehr so sein, wie vor dieser Spezialoperation in der Ukraine.“

Nach 45 Minuten war seine Rede zu Ende. Er sagte: „Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Ganz Russland steht hinter uns.“

Pipeline. Zuvor machte er den Westen für Attentate auf die Pipelines in der Ostsee verantwortlich: „Sie (die Angelsachen) sind zu Sabotage übergegangen. Unglaublich, aber wahr. Sie haben mit der Zerstörung der gemeinsamen europäischen Energie-Infrastruktur begonnen.“