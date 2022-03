Putin will Janukowitsch zum neuen Präsidenten machen

Putin-Freund Viktor Janukowitsch soll als neuer ukrainischer Präsident installiert werden.

Russland zeigt sich nach Kremlangaben bereit für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwoch. "Heute Nachmittag, am späten Nachmittag, wird unsere Delegation vor Ort sein und auf die ukrainischen Unterhändler warten", sagte Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Moskau wird dabei erneut die „Entnazifizierung“ der Regierung in Kiew und damit die Absetzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj fordern. Als Nachfolger soll dann laut russischem Plan Ex-Präsident Viktor Janukowitsch installiert werden. Das berichtet jedenfalls die ukrainische Zeitung „Pravda“. Der 71-Jährige befindet sich derzeit in Minsk und soll sich bereits auf seine neue Aufgabe vorbereiten.

Janukowitsch ist in der Ukraine kein Unbekannter. Der pro-russische Politiker war zwischen 2002 und 2005 sowie erneut 2006 und 2007 Premier der Ukraine und von 2010 bis 2014 Präsident. Weil Janukowitsch 2013 ein Asoziierungsabkommen mit der EU ablehnte, kam es zu Massenprotesten in Kiew. Der Politiker wurde abgesetzt und flüchtete nach Russland.