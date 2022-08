"Putins Koch" rekrutiert persönlich Söldner in Straflagern

Jewgeni Prigoschin tourt durch russische Gefängnisse und sucht körperlich fitte Kriminelle

Die berüchtigte Wagner-Gruppe gilt als Putins Schattenarmee, der inzwischen bereits die Verantwortung für einige Frontabschnitte in der Ostukraine übertragen wurde. Kopf und Gründer ist dabei Jewgeni Prigoschin. Der 62-Jährige, der von den USA gesucht wird, stammt wie Putin aus St. Petersburg (früher Leningrad). Prigoschin habe Putin, der einst in der Stadtverwaltung von St. Petersburg arbeitete, oft in seinem Restaurant bewirtet – weshalb er den Beinamen "Putins Koch" trägt.

Besondere Anreize

Berichten zufolge rekrutiert Prigoschin jetzt persönlich Söldner in Straflagern. Dabei wirbt „Putins Koch“ mit einem großen Versprechen. Wer in die Ukraine an die Front geht, dem winkt nicht nur die Begnadigung und viel Geld, sondern auch ein kostenloser Sarg sowie die Unterstützung für die Familie.

Bisher soll Prigoschin bereits rund 1.000 Gefangene aus 17 Straflagern dazu überredet haben, für Putin in den Krieg zu ziehen. Den Söldnern werden 200.000 Rubel – umgerechnet rund 3.240 Euro – pro Monat geboten.

Jewgeni Prigoschin wird von den USA per Haftbefehl gesucht. Im Juli dieses Jahres hat das US-Außenministerium eine Belohnung von 10 Millionen Dollar für Informationen über Prigoschin ausgesetzt.