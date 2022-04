Putins Staatssender schockt mit Atomangriff-Karte gegen Europa

Im russischen Staatsfernsehen wird offen mit Atomschlägen gegen Europa gedroht.

In einer Sendung des russischen Staatssenders "Rossija 24" wird anhand einer Grafik simuliert, wie ein Atomschlag auf drei europäische Hauptstädte ausgehen würde: Es würde "keine Überlebenden" geben, wird dazu erklärt. Laut "Daily Mail" reagiere der russische Sender damit offenbar auf Äußerungen des britischen Verteidigungsministers, der ukrainische Angriffe auf russische Infrastrukturen befürwortet.

Von Kaliningrad (Anm. der russischen Enklave zwischen Polen, Litauen und der Ostsee) könnten Raketen abgeschossen werden, wird in der Sendung erklärt. Diese Marschflugkörper könnten demnach Berlin in 106 Sekunden, Paris in 200 Sekunden und London in 202 Sekunden erreichen, so die Moderatoren.

Der Vorsitzende der nationalistischen Rodina-Partei, Alexej Schurawljow, stellte in der Sendung die Frage, was passieren würde, wenn Russland Atomwaffen gegen Großbritannien einsetzen würde. "Eine Sarmat-Rakete und die britischen Inseln werden nicht mehr sein", so die Antwort.

Die Sarmat-Rakete (Anm. von der Nato als "SS-X-30 Satan 2" bezeichnet) wurde am 20. April erfolgreich getestet. Putin sagt über dieses Waffensystem, dass es "alle modernen Mittel der Raketenabwehr überwinden" könne.