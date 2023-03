× Rätsel um Militärorden für Erotikmodel

Die ukrainische Influencerin Ksyusha Maneken ist für ihre freizügigen Fotos bekannt – jetzt bekam sie eine Auszeichnung des Geheimdienstes.

Diese Verleihung sorgt in der Ukraine derzeit für große Aufregung. Bloggerin Ksyusha Maneken, die mit bürgerlichem Namen Oksana Voloshchuk heißt, ist eigentlich für ihre äußerst freizügigen Fotos bekannt. Nun nahm die 30-Jährige aber an einem Treffen mit Präsidenten-Berater Mykhailo Podolyak in Kiew teil. Dort wurde die Influencerin mit dem Orden „Für die Unterstützung des militärischen Geheimdienstes der Ukraine“ zweiten Grades ausgezeichnet. Die Öffentlichkeit fragt sich nun: Wofür?

© Instagram ×

Sowohl Geheimdienst als auch das Model geben sich bedeckt und verweisen auf die höchste Geheimhaltungsstufe. Maneken erklärt auf Instagram sogar, dass sie erst nach dem Krieg darüber sprechen könne.

Viele User spekulieren nun darüber, dass das Model als sogenannte „Honeytrap“ („Honigfalle“) gearbeitet haben soll. Die 30-Jährige soll sexuelle Beziehungen genutzt werden, um an geheime Informationen des russischen Feindes zu kommen.