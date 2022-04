Russen-Konvoi in Panik - wegen eines Panzers

David gegen Goliath: Ein Drohnen-Video zeigt, wie es ein ukrainischer Panzer mit gleich 12 russischen aufnimmt.

Die Kampfkraft und Moral der russischen Armee nimmt weiter rapide ab. Dies verdeutlicht nun eindrucksvoll ein Drohnen-Video, das sogar Experten sprachlos zurücklässt. Dabei ist ein Gefecht in Nowa Basan, 60 Kilometer östlich von Kiew, am 31. März zu sehen.

#Ukraine: Insane combat footage shows a single Ukrainian tank engaging a large #Russia-n convoy consisting of several tanks and BTR-82A. Several Russian vehicles destroyed. pic.twitter.com/q6DUmRE98y — Arslon Xudosi ???????? (@Arslon_Xudosi) April 5, 2022

Ein einzelner ukrainischer T-64-Panzer hat sich hinter einem Haus verschanzt, als sich ein russischer Konvoi mit 12 Panzern nähert. Als die Russen noch etwa 100 Meter entfernt sind, eröffnet er das Feuer - ein gepanzertes Fahrzeug vom Typ BTR-82A geht in Flammen auf. Anstatt den zahlenmäßig unterlegenen Angreifer zu stellen, geraten die russischen Soldaten in Panik und flüchten in ein nahes Waldstück.

Experte ist fassungslos

Die anderen Panzer feuern wild in der Gegend herum und wirken völlig orientierungs- und planlos. Die ukrainische Artillerie nützt dies aus und nimmt die flüchtenden Soldaten und Fahrzeuge weiter unter Beschuss.

Der ehemalige -Navy-SEAL Chuck Pfarrer zeigt sich auf Twitter fassungslos. „Dieses Video zeigt einen ukrainischen Kampfpanzer, der einen ganzen russischen Konvoi zerstört. Während des Hinterhalts versucht kein einziger Russe, die Bedrohung zu lokalisieren oder sogar zurückzuschießen.“