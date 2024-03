Russische Drohne in Rumänien abgestürzt

Das NATO-Mitglied Rumänien hat dem Verteidigungsministerium zufolge Teile einer Drohne nahe seiner Grenze zur Ukraine gefunden. Diese seien am Donnerstagabend auf einer landwirtschaftlichen Fläche unweit der Donau im Osten des Landes entdeckt worden. Der Vorfall werde untersucht. Am Sonntag war eine russische Rakete in den Luftraum von Polen eingedrungen, das ebenfalls Mitglied des NATO-Bündnisses ist.

The wreckage of a drone, likely to be of russian origin and used to strike Ukrainian Ports on the Danube, was found in Romania near the Border.

Investigators are on site. pic.twitter.com/NhzauvXqDM