Russische Sprit-Waggons bei Brand vernichtet

Der Brand sei vorläufigen Informationen nach beim Betanken ausgebrochen, als wahrscheinlichste Ursache gelte ein Verstoß gegen die Sicherheitsbestimmungen, teilte der regionale Zivilschutz am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Über Tote und Verletzte gibt es keine Angaben.

Fuel tanks are on fire in #Angarsk, which were planned to be sent to the occupiers in #Ukraine



According to the Ministry of Emergency Situations, the area of the fire is 400 sq. m. pic.twitter.com/evzCz1JUda