Russischer Verteidigungsminister seit 13 Tagen verschwunden

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu gilt eigentlich als äußerst medienpräsent - doch ausgerechnet jetzt im Krieg fehlt vom 66-Jährigen jede Spur. Der Minister wurde zuletzt am 11. März bei einem öffentlichen Termin gesehen, der letzte gemeinsame Auftritt mit Putin datiert sogar vom 27. Februar. Die Gerüchteküche brodelt.

Offizielle Begründung für die Abwesenheit Shoigus sollen Herzprobleme sein. Es wird aber auch darüber spekuliert, dass der Verteidigungsminister von Putin kaltgestellt wurde. Berichten zufolge ließ der Kreml-Chef zuletzt hochrangige Beamte abziehen oder unter Hausarrest stellen, die seiner Meinung nach für die Probleme im Ukraine-Krieg verantwortlich sind.

Lots of Telegram chatter today about the whereabouts of Russia's defence minister Sergei Shoigu. Not seen in public for 12 days, not seen with Putin since *that* meeting on 27 Feb where he was ordered to put the nukes on high alert. Photo from happier times. pic.twitter.com/MHp7Y7XvmJ