Russland bombardiert Spital: Mehrere Tote

Aus der ukrainischen Großstadt Schytomyr ist am Dienstagabend ein Luftangriff gemeldet worden. Vermutlich Marschflugkörper des russischen Typs Kalibr hätten zahlreiche Wohngebäude beschädigt, außerdem ein Krankenhaus, meldete die Agentur Unian. Der Berater des Innenministeriums, Anton Geraschtschenko, sprach mit Verweis auf lokale Behörden von vier Toten. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren brennende Häuser und Rettungskräfte zu sehen.

The aftermath of the #Zhytomyr shelling:

search and rescue operation with

at least 2 dead, 3 injured, local news reports.

A number of people are trapped and emergencies services are working non-stop to locate them

10 houses were damaged, 3 of which caught on fire. #Ukraine