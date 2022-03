Russland-Boykott: Stolichnaya-Wodka benennt sich um

Der Hersteller von Stolichnaya Wodka hat im Zuge des Ukarine-Kriegs ein Rebranding angekündigt. Von nun an heißt die Spirituose nur mehr "Stoli".

Stolichnaya Wodka wurde seit jeher am Etikett prominent als „Russischer Wodka“ angepriesen – doch damit soll nun Schluss sein. Der russischstämmige Gründer der S.P.I. Gruppe, Yuri Shefler, musste selbst wegen seiner Opposition zu Putin sein Heimatland verlassen – seitdem wird der Wodka in Lettland hergestellt, aber immer noch als russisches Produkt vermarktet. Nun will Shefler die Marke in "Stoli" umbenennen und das Produkt nicht mehr als russischen Wodka vermarkten.

Das Rebranding ist auch eine Reaktion auf den Boykott einiger Einzelhändler in den USA, die russische Produkte aus ihren Regalen verbannt haben. Shefler will so auf die lettische Herkunft des Wodkas aufmerksam machen.

Vergangene Woche hatte die Stoli-Gruppe angekündigt, nur mehr slowakische Zulieferer zu verwenden, um sicherzugehen, dass keine Zutaten für Stoli mehr aus Russland kommen.