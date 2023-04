Russland sucht Soldaten, die ''echte Männer'' sind

Russland braucht Soldaten für den Ukrainekrieg und wirbt um ''echte Männer''.

Moskau. Auf der Suche nach Freiwilligen für das Militär appelliert Russland jetzt an die „Männlichkeit“ möglicher Rekruten. Das Verteidigungsministerium in Moskau hat eine allgegenwärtige Kampagne aufgesetzt – in den sozialen Netzwerken sowie auf Werbetafeln und im Fernsehen, informiert der britische Geheimdienst.

Stolz. Die neue Werbung spricht den „maskulinen Stolz“ und „echte Männer“ an. Sie verspricht den Rekruten auch Geld.

Vorstoß. Russland braucht mehr Kämpfer. Am Sonntag ist es der Ukraine gelungen, in der Stadt Cherson über den Fluss Dnipro vorzustoßen.