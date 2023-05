In Westrussland nahe der Grenze zur Ukraine ist nach russischen Angaben den zweiten Tag in Folge ein Güterzug durch einen "Sprengsatz" entgleist.

In der Nähe des Bahnhofs Sneschestkaja in der Region Brjansk sei am Dienstag ein "nicht identifizierter Sprengsatz" hochgegangen, erklärte der Gouverneur Alexander Bogomas. Durch die Explosion seien die Lokomotive und mehrere Waggons des Güterzuges entgleist.