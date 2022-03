Scholz macht Putin persönlich für Krieg verantwortlich

''Dramatische Bedrohung für den Frieden in der Welt''

Kiew/Moskau. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz macht Russlands Präsident Wladimir Putin persönlich für die Invasion in der Ukraine verantwortlich. "Es ist Putins Krieg, der hier gestoppt werden muss", sagte der SPD-Politiker am Freitag auf einer SPD-Wahlveranstaltung im saarländischen Neunkirchen. Deutschland und die westlichen Staaten stünden an der Seite der Ukraine.

"Wir werden Solidarität weiter zeigen, auf uns kann man sich verlassen", fügte er hinzu. Die NATO werde sich allerdings nicht an dem Krieg in der Ukraine beteiligen. "Denn das wäre eine dramatische Bedrohung für den Frieden in der Welt", sagte er. Der deutsche Kanzler hatte noch am Vormittag mit Putin telefoniert und auf einen sofortigen Waffenstillstand gedrungen.

Man müsse gegenüber Russland Konsequenz und Entschlossenheit zeigen. Denn der Angriff auf die Ukraine stelle alles infrage, was sich Europa in den vergangenen Jahrzehnten als Sicherheitsordnung aufgebaut habe. "Der Frieden ist bedroht in Europa", sagte Scholz.