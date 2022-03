Selenskyj: Putins Blitzkrieg ist gescheitert

"Putins Blitzkrieg ist gescheitert, unser Widerstand geht weiter, der Feind ist demoralisiert"

Einen Monat nach Beginn der Ukraine-Invasion ist der "Blitzkrieg" von Wladimir Putin laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gescheitert. "Putins Blitzkrieg ist gescheitert, unser Widerstand geht weiter, der Feind ist demoralisiert", so Selenskyj im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Donnerstagsausgabe). Selenskyj beantwortete die Fragen des Blatts von einem geheimen Ort in der Ukraine.

"Unsere Nation ist verwüstet, ganze Städte existieren einfach nicht mehr, die Russen haben sie ausgelöscht. Der größte Verlust, den wir erleiden, sind die Menschen", sagte Selenskyj im Interview mit Maurizio Molinari, Chefredakteur von "La Repubblica".

Luftverteidigungsmittel

Der ukrainische Präsident bat die NATO um "Luftverteidigungsmittel, um uns vom Himmel aus zu schützen", aber er sei auch bereit, sich sofort mit Wladimir Putin zu treffen, "unter der Bedingung, dass er uns kein Ultimatum stellt". Selenskyj versicherte, dass er sein Land nicht verlassen werde, selbst wenn die Russen siegen sollten: "Wir werden alle bis zum Letzten kämpfen, um die Existenz der Ukraine zu verteidigen und um ganz Europa vor einer größeren Aggression zu schützen", so Selenskyj.

Der ukrainische Präsident rief Italien auf, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. "Verzichten Sie auf russische Waren, ziehen Sie Ihre Unternehmen vom russischen Markt ab. Russland muss die Folgen seiner kriminellen Aktivitäten tragen: in seiner Wirtschaft, in leeren Regalen in den Geschäften, in blockierten Jachten und Villen, in der Unmöglichkeit, in Ihr schönes Land zu reisen", sagte Selenskyj.

Gespräch mit Papst

Auf die Frage, welche Rolle der Papst spielen könnte, antwortete der ukrainische Präsident: "Ich hatte kürzlich die Ehre, mit Seiner Heiligkeit zu sprechen und weise und offene Worte der Unterstützung für das ukrainische Volk zu hören. Einer der geistigen Führer der Welt unterstützt die Ukraine in seinen Gebeten, Worten und Taten. Das ist sehr wertvoll für uns alle, für den unbeugsamen Geist der Ukrainer."

Über sein tägliches Leben in der Kriegszeit erzählte Selenskyj, dass er wenig schlafe. "Ich habe nie viel geschlafen, ich bin an diesen Rhythmus gewöhnt, das ist kein Problem. Aber ich würde gerne mehr mit meiner Familie kommunizieren. Nachdem ich die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, sagte ich in meiner Antrittsrede zu den ukrainischen Bürgern: 'Jeder von uns ist Präsident', in dem Sinne, dass wir alle gleich sind und wir alle für die Zukunft unseres Landes verantwortlich sind", so Selenskyj.

"Heute ist jeder von uns ein Verteidiger unseres Landes, unseres Staates und unserer gemeinsamen Zukunft. Ich bin stolz auf die ukrainischen Bürger: Militär und Zivilisten, Freiwillige, Ärzte, Lehrer, Fahrer, unsere Kinder, die gezwungen sind, dieses Leid zu ertragen. Es ist eine große Ehre für mich, der Präsident dieses Volkes zu sein", schloss Selenskyj.