Selenskyj: Russland will Ukraine ''auslöschen''

Wolodymyr Selenskyj wirft Russland nach einem Luftangriff nahe einer Holocaust-Gedenkstätte in Kiew vor, die Ukraine "auslöschen" zu wollen.

Der Beschuss zeige, dass "für viele Menschen in Russland unser Kiew völlig fremd ist", sagte der ukrainische Präsident in einer Videobotschaft am Mittwoch. "Sie wissen nichts über unsere Hauptstadt. Über unsere Geschichte. Aber sie haben den Befehl, unsere Geschichte auszulöschen. Unser Land auszulöschen. Uns alle auszulöschen."

Selenskyj, der selbst Jude ist, rief Juden in aller Welt auf, ihre Stimme zu erheben. "Seht ihr nicht, was hier geschieht? Deshalb ist es sehr wichtig, dass Millionen Juden auf der ganzen Welt jetzt nicht schweigen", sagte er. "Der Nazismus wird im Schweigen geboren."

Beschuss nahe Holocaust-Gedenkstätte an Juden

Die russische Armee hatte am Dienstag einen Fernsehturm in Kiew beschossen und dabei fünf Menschen getötet. Der Turm steht in der Nähe der Schlucht von Babyn Jar und der Gedenkstätte zur Erinnerung an ein dort von der Deutschen Wehrmacht verübtes Massaker an jüdischen Ukrainern im Zweiten Weltkrieg.

SS-Kommandos erschossen in der Schlucht Babyn Jar am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.000 ukrainische Juden. Bis 1943 wurden in dem Gebiet bis zu 100.000 Menschen getötet - Juden, Roma und sowjetische Kriegsgefangene.