Selenskyj-Vertrauter: Putins Tod ist absehbar

Präsidenten-Berater Mykhailo Podolyak erklärt im Gespräch mit der ''Bild''-Zeitung, dass Putin, sollte er bald seine Macht verlieren, wohl auch das Zeitliche segnen wird.

Im Interview mit der deutschen "Bild"-Zeitung verrät Präsidenten-Berater Podolyak, er vermute, Putin habe bereits einen Befehl zum Mord von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin erteilt. „Putins Ruf ist es, alle in Angst zu halten. Daher ist es für ihn eine persönliche Angelegenheit, Prigoschin so schnell wie möglich zu vernichten." Er glaubt, Prigoschin sei bereits jetzt großen physischen Risiken ausgesetzt - "und diese werden noch zunehmen".

Prigoschin habe aufgezeigt, dass Putin gewisse Prozesse nicht unter Kontrolle hat. Innerhalb von 24 Stunden habe er ihn zu einem schwachen Präsidenten gemacht, was sich erheblich auf Putins Zukunft auswirken werde. Der Selenksyj-Berater vermutet, Prigoschin würde aktuell zwischen St. Petersburg und Minsk pendeln und einen Platz für sich suchen.

„Er wird nicht lange Präsident bleiben und seine Macht verlieren", so Podolyak. „Der Prozess der Umgestaltung des politischen Systems in Russland wird definitiv beginnen, wenn Russland auf dem Schlachtfeld spürbare taktische Niederlagen erleidet. Danach werden die Eliten versuchen, die Macht an sich zu reißen, und Putin hat bereits eine sehr begrenzte Lebensspanne.", erklärt der Selenskyj-Berater gegenüber der "Bild". Im Klartext bedeutet das: Wenn Putin bald seine Macht verliert, wird er auch sterben!