Der indonesische Präsident Joko Widodo habe ihn eingeladen, teilt Selenskyj auf Twitter mit. Vom Präsidialamt und vom Außenministerium in dem südostasiatischen Staat lag zunächst keine Stellungnahme dazu vor. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin plant, zu dem G20-Treffen am 15. und 16. November auf Bali zu reisen.

"Ich bin dankbar für die Einladung zur Teilnahme am G20-Gipfel", schrieb Selenskyj am Mittwoch in seinem Twitter-Account. Die Einladung habe Widodo demnach in einem Telefongespräch ausgesprochen.

Had talks with President ???????? @jokowi. Thanked for the support of ???????? sovereignty and territorial integrity, in particular for a clear position in the UN. Food security issues were discussed. Appreciate inviting me to the @g20org summit