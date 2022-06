× Sniper tötet Putins schlimmsten Söldner

Putin-Bluthund Wladimir Andonow wurde von einem ukrainischen Scharfschützen erschossen.

Wladimir Andonow galt als Putins schlimmster Söldner. Sein skrupelloses Vorgehen gegen Soldaten und Zivilisten brachten dem Mitglied der Wagner-Gruppe den Spitznamen „Henker“ . Nun ist der 44-Jährige tot – erschossen von einem ukrainischen Scharfschützen.

Im Telegram-Kanal Peleng 03 bestätigt ein russischer Beamte den Tod: „Er wurde in der Nacht bei einer Erkundung der Gegend [rund um Charkiw] zusammen mit einem Kameraden getötet, wohl durch die Hand eines Scharfschützen.“

Andonow stammte aus der autonomen Republik Burjatien im Osten Russlands. Zunächst diente Putins Bluthund in der russischen Armee, später tötete er dann in mehreren Ländern als Söldner. Schließlich schloss sich Andonow der Wagner-Gruppe an und kämpfte in der Ukraine. Laut der der Datenbank „Peacemaker“ war der 44-Jährige für etliche Kriegsverbrechen verantwortlich.