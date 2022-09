So begründet Putin den Krieg: ''Westen will unser Land zerstören''

Nächste Eskalationsstufe im Krieg gegen die Ukraine. Putin beruft 300.000 Reservisten ein.

Die Teilmobilisierung beginne noch am Mittwoch, erklärte Putin in seiner Rede. Er begründet den Krieg folgendermaßen: "Der Westen will unser Land zerstören. Der Westen wollte keinen Frieden zwischen der Ukraine und Russland", so Putin.

Die Teilmobilmachung bedeutet nach Putins Worten, dass Reservisten eingezogen werden. Sie würden den gleichen Status und die gleiche Bezahlung bekommen wie die jetzigen Vertragssoldaten und auch vor dem Fronteinsatz noch einmal militärisch geschult, versicherte er. Mit der Teilmobilmachung sollen vor allem die Personalprobleme an der Front gelöst werden.