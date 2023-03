SO real ist die Gefahr von Putins Atom-Drohung

Russlands Einsatz von Atomwaffen. Ein neuer Bericht der US-amerikanischen Denkfabrik Heritage Foundation betont aktuell, wie real die Gefahr eines Atomkrieges ist.

Russland. Auch die "Daily Mail" berichtet, wie überzeugt Analysten sind, dass Wladimir Putins Märtyrerkomplex bereits völlig außer Kontrolle geraten ist.

Denn seit Beginn des Ukraine-Kriegs hätte sich der Kreml immer mehr in einen Zustand der Hysterie hineingesteigert. So würden Wladimir Putin und seine Schergen die Nato als militärische Bedrohung für Russland sehen und offensichtlich nun immer mehr daran setzen, um ihre Grenzen zu verteidigen.

Da Putins Invasion in der Ukraine nicht unbedingt erfolgreich läuft könnte sich der Kreml-Chef, so vermutet die US-Denkfabrik, in die Ecke gedrängt fühlen. So könnte er wiederum eine der "schicksalhaftesten Entscheidungen des Jahrhunderts" treffen: Der Einsatz von Atomwaffen. Putin und seine Protagonisten drohen immer wieder damit.

Drohung der Nuklearwaffen. Denn laut der "Daily Mail" soll Russland bis zu 2.000 Atomwaffen unterschiedlicher Größe besitzen.

Wann setzt Putin Atomwaffen ein?

Im Bericht der US-Denkfabrik werden nun auch viel Szenarien skizziert, in welchen Wladimir Putin durchaus zu Atomwaffen greifen könnte:

Szenario 1: Zur Vorbeugung eines Angriffs auf Russland

Szenario 2: Im Falle eines Einsatzes gegen Russland

Szenario 3: Im Falle einer Bedrohung, wie beispielsweise einem Cyberangriff auf Russlands Kommando- und Kontrollsysteme

Szenario 4: Im Falle einer existenziellen Bedrohung Russlands, wie beispielsweise durch konventionelle oder nukleare Waffen