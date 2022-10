Teenie (17) entwickelt Drohne, um Landminen aufzuspüren

Der 17-jährige ukrainische Teenager, Igor Klymenko, darf sich über 100.000 Dollar Preisgeld freuen, nachdem er eine Drohne entwickelt hat, welche Landminen aufspüren kann.

Das gewonnene Preisgeld des "Global Student Prize" möchte der junge Ingenieur hauptsächlich für die weitere Entwicklung seiner Erfindung verwenden, aber auch, um einigen Schülern in seinem Heimatland, der Ukraine, zu helfen. Insgesamt nahmen über 7 000 Schüler an dem Wettbewerb, welcher mit 100.000 Dollar Preisgeld dotiert ist, teil.

Der fliegende Minendetektor hat den Vorteil, dass er den Boden nicht berührt und daher auch keine Minen auslöst. Sobald die Drohne einen Sprengkörper entdeckt hat, sendet sie ein Signal, welches die genauen Koordinaten der Gefahrenquelle übermittelt. Insgesamt soll der Teenager acht Jahre lang, seit der Annexion der Krim 2014, an seinem Prototypen gearbeitet haben.

Studiert nun in Kanada

In seinem letzten Schuljahr musste er - bedingt durch den Krieg - von Kiew wegziehen und am Land seinen Abschluss machen. Anschließend zog es ihn nach Kanada, wo er nun an der Universität von Alberta studiert.