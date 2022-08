Tochter von Putin-Berater bei Autobomben-Anschlag getötet

Darya Dugina, die Tochter des einflussreichen russischen Philosophen Alexander Dugin, kam Berichten zufolge am Samstag bei einem Bombenanschlag ums Leben. Während der Fahrt wurde eine an ihrem Wagen angebrachte Bombe gezündet – die Insassen hatten keine Überlebenschance. „Die Flammen haben es vollständig verschlungen. Sie verlor die Kontrolle, weil sie mit hoher Geschwindigkeit fuhr und flog auf die gegenüberliegende Straßenseite“, erzählte Andrej Krasnow, Leiter der sozialen Bewegung Russkij Gorizont (Russischer Horizont) und ein persönlicher Bekannter der Familie der Frau, der russischen Nachrichtenagentur TASS.

Darya Dugina war ebenso wie ihr Vater Alexander Dugin politische Analystin und äußerste sich stets kritisch zu den EU-Sanktionen. Erst kürzlich sagte sie in einem Interview: “Die Tatsache, dass wir von den USA, Kanada, Australien und Großbritannien unter Sanktionen stehen, ist auch ein Symbol dafür, dass wir im Kampf gegen die Globalisierung auf dem Weg der Wahrheit sind.” Darya Dugina stand seit März auf der US-Sanktionsliste.

