Trump legt neuen Friedensplan für Ukraine vor

Donald Trumps Regierung legt nun einen Plan vor, wie es zum Frieden kommen soll. Die Ukraine müsste schmerzhafte Zugeständnisse machen.

Die Administration von Donald Trump hat einem Bericht zufolge einen neuen Friedensplan für den russisch-ukrainischen Krieg ausgearbeitet, um diesen innerhalb von 100 Tagen zu beenden. Das Papier sehe unter anderem direkte Gespräche zwischen Putin und Trump vor.

Schritte zum Frieden

Geplant sei ein Telefongespräch zwischen dem russischen und dem US-Präsidenten Ende Jänner oder Februar, gefolgt von einer Diskussion über das weitere Vorgehen mit Kiew. Danach solle der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Blockade zu Friedensverhandlungen mit Putin aufheben. Noch im Februar oder in der ersten Märzhälfte soll sich Trump mit Selenskyj und Putin treffen.

Laut ntv-Informationen wird in diesem Bericht eines ukrainischen Nachrichtenportals berichtet, dass der Plan aus der US-Administration an die Europäer und über diese an ukrainische Offizielle weitergereicht wurde. Eine Bestätigung dieses Plans steht noch aus.

Verluste für die Ukraine

Für einen möglichen Friedensschluss müsste die Ukraine ihr Bestreben auf eine NATO-Mitgliedschaft aufgeben, würde aber bis 2030 ein Mitglied der Europäischen Union werden und militärische Sicherheitsgarantien der USA bekommen. Die momentan von Russland besetzten Gebiete müsste die Ukraine abgeben. Gleichzeitig müsse sie die Souveränität Russlands über diese Gebiete nicht anerkennen.