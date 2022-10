Tschetschenen-Führer will ''Einsatz von Atomwaffen'' prüfen

Putins ''Bluthund'' Ramsan Kadyrow will nach dem Lyman-Fall den ''Einsatz von Atomwaffen'' prüfen.

Der Putin-Scherge und Tschetschenen-Diktator, Ramsan Kadyrow, ruft dazu auf, den Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine zu prüfen. Er kritisiert auf Telegram die russischen Kommandeure für den Abzug aus Lyman und schreibt weiter:

"Ich weiß nicht, was das Verteidigungsministerium dem Oberbefehlshaber berichtet, aber meiner persönlichen Meinung nach sollten wir drastischere Maßnahmen ergreifen, bis hin zur Verhängung des Kriegsrechts in den Grenzgebieten und zum Einsatz von Atomwaffen mit geringer Sprengkraft."

Kadyrow schreibt weiter: "Es besteht keine Notwendigkeit, jede Entscheidung mit Blick auf die westliche amerikanische Gemeinschaft zu treffen – sie haben bereits viel gegen uns gesagt und getan. Gestern gab es eine Parade in Isyum, heute eine Fahne in Lyman, und morgen was?"