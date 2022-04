Türkei: Einige NATO-Länder hoffen auf langen Krieg

Der türkische Außenminister hat einige NATO-Staaten beschuldigt, einen anhaltenden Krieg in der Ukraine anzustreben, um auf diese Weise eine Schwächung Russlands zu erreichen.

"Es gibt Länder in der NATO, die wollen, dass der Krieg weitergeht", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch in Istanbul. "Ihr Ziel ist es, Russland zu schwächen."

Ankara bemüht sich seit Kriegsbeginn, im Konflikt zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln. Russland und die Ukraine hatten zwei Mal in der Türkei Gespräche über einen Waffenstillstand geführt, zuletzt Ende März. Inzwischen sind die Verhandlungen in eine Sackgasse geraten. Die Türkei ist NATO-Mitglied und Verbündete der Ukraine, die sie mit Kampfdrohnen beliefert.