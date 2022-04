Wellenartige Flüchtlingsbewegungen aus der Ukraine sollen weiter zunehmen.

Österreich. Schon seit sieben Wochen hält der grausame russische Angriffskrieg in der Ukraine an. Millionen Menschen flohen seither aus dem Kriegsgebiet: Alleine in die direkten Nachbarländer reisten bislang rund 4,7 Million Geflüchtete ein. Auch bei uns werden es mehr: Am Donnerstag wurden bisher rund 58.000 offiziell registriert.

Experten rechnen mit Welle von 250.000

Welle. Von „wellenartigen Flüchtlingsströmen“ spricht auch Flüchtlingskoordinator Michael Takacs. „Die nehmen gemeinsam mit den Angriffen zu“, erklärte er. Die nächste große Flüchtlingswelle soll unmittelbar bevorstehen: Caritas-Wien-Chef Klaus Schwertner rechnet mit Hunderttausenden zusätzlichen Kriegsvertriebenen: „Österreich wird bis 250.000 Menschen aufnehmen“, erklärt er.

Integration. Laut dem Flüchtlingskoordinator der Regierung, Michael Takacs, ist man aber derzeit „für die bevorstehenden Herausforderungen“ gewappnet. Zusätzlich zu den staatlichen Ankunftszentren gibt es derzeit über 47.000 private Unterkunftsplätze, davon sind nur 17 % belegt. Bei der Integration in den Arbeitsmarkt und in der Schulbetreuung gibt es aber noch Verbesserungsbedarf.

Vizekanzler empfing Ukraine-Jungkicker

Empfang. Die Unterstützung bleibt aber groß: Mit Hilfe seines Sport-Ressorts holte Vizekanzler Werner Kogler 86 Kinder und Jugendliche einer ukrainischen Fußballakademie aus Saporischschja nach Österreich. Am Wiener Hauptbahnhof hieß er sie persönlich willkommen.