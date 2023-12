Ukraine-Flüchtlinge sollen zurück an die Front

Hunderttausende ukrainischer Männer, die im Ausland leben, sollen eingezogen werden.

Der neue ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow lässt mit einer Ansage aufhorchen. Alle Männer im Alter von 25 bis 60 Jahren sollen eine Aufforderung erhalten, sich in den Rekrutierungszentren der ukrainischen Streitkräfte zu melden. Das kündigte der Minister im Interview mit der BILD an.

Betroffen sind Hunderttausende Männer, die im Ausland leben. „Wir möchten Gerechtigkeit für alle, denn es geht ja um unser eigenes Land. Wir schicken ihnen eine Einladung“, so Umjerow. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, muss mit Konsequenzen rechnen. „Wir besprechen noch, was passieren soll, wenn sie nicht freiwillig kommen.“

Ukraine braucht 500.000 zusätzlichen Soldaten

Die Mobilmachung neuer Soldaten für den Kampf gegen die russische Invasion stellt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor ein großes Problem. "Die Frage der Mobilisierung ist eine sehr sensible", sagte Selenskyj am Dienstag in Kiew. Seit Monaten schon fordern die Kommandeure seiner mit westlichen Waffen ausgerüsteten Streitkräfte mehr Personal für den Fronteinsatz. Von einem Bedarf von 450.000 bis 500.000 zusätzlichen Soldaten ist die Rede.

© APA/AFP/ROMAN PILIPEY ×

Sichtbar wird die verzweifelte Suche nach neuen Soldaten auf Märkten, in Einkaufszentren, Restaurants, Fitnessstudios oder in Kurbädern. Oft rücken teils schwerbewaffnete Militärs an und versuchen, Männer zur Musterung mitzunehmen. Zwar sagte Selenskyj in diesem Jahr bei der EU in Brüssel: "Wir können nicht wie Russland jemanden mit Knüppeln in den Krieg jagen." Doch schon da machten Videos die Runde, auf denen zu sehen war, wie kriegsunwillige Männer verprügelt und mit Gewalt in die Kreiswehrersatzämter gebracht wurden.

Nach Berichten über miserable Einberufungsziffern, systematischen Freikauf vom Wehrdienst und korrupte Chefs der Einberufungsstellen entließ Selenskyj im August alle Regionalchefs der Kreiswehrersatzämter. Doch die Mobilisierungszahlen brachen noch weiter ein.

Vor allem in den Großstädten werden die Einberufungspläne laut Medien inzwischen nur noch mit einstelligen Prozentwerten erfüllt. Zwar dürfen Männer im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren nicht ausreisen, dennoch steigen die Fluchtzahlen. Wie vielen die Flucht gelingt, kann nur geschätzt werden. Doch allein in den EU-Staaten waren im Oktober nach Eurostat über 700.000 ukrainische Männer zwischen 18 und 64 Jahren als Flüchtlinge registriert.