Ukraine: Russland setzt Höllenfeuer-Waffe ein

Ukraine. Bereits Ende Februar zeigte ein Video, dass Putin seine stärkste nicht-atomare Bombe in die Ukraine bringen ließ (– mehr dazu HIER) und jetzt zeigen Aufnahmen des ukrainischen Verteidigungsministerium, dass die russische Armee diese Waffe auch einsetzt. Ein Zeichen dafür, dass der Krieg im Donbas mit jedem Tag brutaler wird.

Putin setzt in der Ostukraine seine Höllenfeuer-Waffe "TOS-1 Buratino" ein. Dabei handelt es sich um einen Mehrfachraketenwerfer (24 Geschosse), der mit thermobarischen Sprengköpfen ausgerüstet wurde. Die Reichweite der Geschosse reicht auf mindestens 3,5 Kilometer.

Das Ziel der Waffe ist die maximale Zerstörung. Beim Aufschlag entsteht zunächst eine Treibstoffwolke über eine große Fläche, bevor er zur thermobarischen Explosion kommt. Die Wolke wird entzündet und ein riesiger Feuerball entsteht, der enorme Druck- und Hitzewellen auslöst. Der Sauerstoff aus der Umgebung wird aufgesogen. Die Luft von umstehenden Menschen wird buchstäblich aus deren Lungen gezogen.

russian TOS-1A shelling Ukrainian positions near Novomykhailivka, Donetsk region. This is what the the largest and most horrific war of the 21st century looks like. Ukraine is ready to strike back. To do this, we need NATO-style MLRS. Immediately. pic.twitter.com/XwdBfAfEq8