Ukraine zerstört Brücke - Hunderte russische Soldaten tot

Der ukrainischen Armee ist ein großer Schlag gegen die russischen Truppen gelungen. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, konnte fast ein komplettes russisches Bataillon aufgerieben werden, das eine Brücke über den Fluss Donez schlagen wollte. Dabei sollen ukrainischen Angaben zufolge 1.500 Soldaten getötet – internationale Experten gehen von hunderten Toten aus.

Die russischen Soldaten wollten mit einer Pontonbrücke den Siverskyj-Donets-Fluss nahe Bilohorivka überqueren, als sie unter ukrainisches Artilleriefeuer gerieten. Die Brücke wurde dabei völlig zerstört, dutzende Fahrzeuge verbrannten oder fielen ins Wasser. Der Vorfall ereignete sich ausgerechnet zum Tag des Sieges am 9. Mai.

Das ukrainische Verteidigungsministerium postete dazu Drohnenaufnahmen der Schlacht. Dazu schrieb Kiew: „Die Artillerie der 17. Panzerbrigade der ukrainischen Armee hat die Urlaubssaison für Russen eröffnet. Einige von ihnen badeten im Donez und einige wurden von der Mai-Sonne verbrannt.“

