Ukrainer schießen ''Alligator''-Heli ab

Die ukrainische Armee konnte am Sonntag nahe der Stadt Swatovo einen russischen Ka-52-Helikopter (Spitzname: Alligator) abschießen. Ein Video, das die Streitkräfte auf Twitter posteten, zeigt die Explosion des Helikopters. Der Abschuss ging auf das Konto der 138. Luftabwehrbrigade aus Dnipro.

Russian Ka-52 attack helicopter destroyed by allegedly S-300 missile



Today about 14:00, Ukrainian soldiers of the Dnipro 138th air defense brigade shot it down in the Donetsk direction.



pic.twitter.com/kth72cjDiz