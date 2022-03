Ukrainisches Mädchen singt ''Let it go'' im Bunker

Tausende Kinder müssen zum Schutz vor Putins Raketen in Bunkern verharren. Ein bewegendes Video geht derzeit im Netz viral.

Es sind traurige und bewegende Szenen aus U-Bahnstationen, Luftschutzbunkern und Kellern, die in diesen Tagen um die Welt gehen. Doch es gibt auch Aufnahmen die Hoffnung geben: Ein Video, dass ein Mädchen zeigt, die in einem Bunker ''Let it go" auf Ukrainisch singt.

Das Leiden der Bevölkerung wird immer schlimmer. Die Menschen in der unter Dauerbeschuss stehenden Hafenstadt Mariupol zum Beispiel haben seit sechs Tagen keinen Strom und kein Wasser mehr. Alle Reserven sind aufgebraucht. Die Angriffe auf zivile Einrichtungen nehmen kein Ende. Laut ­ukrainischen Angaben sind 1.500 Wohnhäuser, 202 Schulen und 34 Krankenhäuser zerstört worden. Die Zahl der getöteten Zivilisten im Ukraine-Krieg ist nach UN-Angaben auf 406 gestiegen. Wie das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) in Genf am Montag weiter mitteilte, wurden bisher 801 Zivilisten verletzt. Unter den Opfern seien 27 tote und 42 verletzte Kinder.