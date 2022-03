Ukrainisches Soldaten-Paar heiratet an der Front

Ein ukrainisches Liebespaar hat sich das Ja-Wort gegeben - nun ziehen die beiden Soldaten gemeinsam in den Krieg gegen Russland.

Tod, Trauer und Verwüstung - die Ukraine wird derzeit vom Schrecken des Krieges heimgesucht. Zwei ukrainische Soldaten hat der Konflikt mit Russland aber zusammengebracht. Der Mann und die Frau, die aus Sicherheitsgründen anonym bleiben wollen, hatten sich bereits 2015 im Krieg im Donbass kennengelernt.

Sieben Jahre später trafen sie sich nun im Zuge der russischen Invasion zufällig wieder - und wurden ein Paar.

"Es liegen harte Zeiten vor uns"

Angesichts der lebensbedrohlichen Lage gab es keine Zeit zu verlieren. In einer rudimentären Zeremonie heirateten die beiden in einem Krankenhaus in Browary, einer Großstadt nahe Kiew. "Es liegen harte Zeiten vor uns, also haben wir entschieden, es gleich zu tun", erklärte der Bräutigam.

Statt auf Hochzeitsreise geht es für das frischgebackene Ehepaar nun zurück an die Front ...