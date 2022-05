Ukraine behauptet: 30.000 russische Soldaten getötet

Ukraine. Die Zahl lässt sich nicht unabhängig überprüfen: Via Twitter behauptet das ukrainische Verteidigungsministerium, seit Beginn des Krieges 30.000 russische Soldaten getötet zu haben. Russland sagt nur rund 1.300 Soldaten verloren zu haben.

Das Nachrichtenportal "Kyiv Independent" berichtet mit Bezug auf die Informationen des Generalstabs, dass zudem mehr als 1.300 Panzer kaputt sein sollen. Laut ukrainischen Angaben seien außerdem 207 Kampfjets, 174 Hubschrauber und Tausende leicht gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden. Auch diese Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

30,000. Does this huge number make us happy? No. This should not have happened. But as long as even one enemy soldier remains on our land, we will continue to be unhappy, regardless of how many zeros are added to this horrible statistic. pic.twitter.com/Ex11v5aXu4