Todesdrama nach neuen russischen Attacken in der Ukraine

Bei Angriffen in Saporischschja sind laut offiziellen Behörden mindestens zwei Menschen gestorben. Die südukrainische Stadt steht - mal wieder - unter Schock.

Ein Mann und ein elf Jahre altes Mädchen sind angeblich bei einem Raketeneinschlag in einem Privathaus getötet worden. Andrij Jermak, der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, veröffentlicht in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram ein Foto des zertrümmerten Hauses. Er nennt die Angreifer "gemeine Tiere". Russland hat die Region Saporischschja annektiert, kontrolliert aber die Gebietshauptstadt nicht.

Russischen Angaben zufolge wurde in der Nähe der Stadt zudem ein Tanklager durch russische Truppen zerstört. Dort hätten 70.000 Liter Treibstoff gelagert, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. In der Region Saporischschja sowie Donezk seien zudem Depots der ukrainischen Armee zerstört worden. Dort seien Raketen, Munition und andere Artilleriegeschosse aufbewahrt worden.