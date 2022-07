Dies kündigte am Donnerstag die Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban an.

Budapest. Ungarn will 700 Millionen zusätzliche Kubikmeter Gas von Russland kaufen. Dies kündigte am Donnerstag die Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban an. Außenminister Peter Szijjarto werde noch im Laufe des Tages nach Moskau reisen, um über neue Gaslieferungen zu sprechen.

Mehr dazu in Kürze ...