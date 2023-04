US-Leaks: Wie kam junger Soldat an Geheim-Papiere?

Ausgerechnet ein 21-jähriger Soldat soll an der Offenlegung US-Geheimdienstdokumenten verantwortlich sein! Nun wurde der mutmaßliche Maulwurf festgenommen.

Durch den Pentagon-Leak ist in der sonst so idyllischen Kleinstadt Dighton (Massachusetts) die Hölle los: Gepanzerte FBI-Wagen und Agenten mit Sturmgewehren!

Grund dafür ist ausgerechnet der 21-jährige Nationalgardist Jack Teixeira. Ihm wird durch die Offenlegung US-Geheimdienstpapieren der wohl mit Abstand folgenschwerste Geheimnisverrat seit einem Jahrzehnt in den USA vorgeworfen.

So lief die Verhaftung ab

Anders als vermutet, leistete der 21-Jährige keine weitere Gegenwehr, als er von der Polizei abgeführt wurde. Die Festnahme des jungen Soldaten ist momentan wohl der vorläufige Höhepunkt in einem realen FBI-Thriller, der um die ganze Welt geht.

Schließlich geht es dabei um keine Kleinigkeit. Über 500 Dokumente der US-Geheimdienste kursieren aktuell durch das Internet.

Besonders brisant dabei ist selbstverständlich der Inhalt: So sind darin alle Positionen der Luftwehr-Stellungen in der Ukraine notiert, Analysen über die Schwächen ukrainischer und russischer Streitkräfte, Vermutungen über Putins mögliche Krebserkrankung bis hin zu einer Liste, worauf steht, wen die Militärgeheimdienste abhören wollen!

Und das Pentagon selbst? Es bezeichnete das Leck als "ernstes Risiko für die nationale Sicherheit“.

-Dabei ist von der internationalen Blamage noch gar keine Rede.

21-jähriger Waffennarr und Gamer für all das verantwortlich?

So soll der Nationalgardist am Freitagmorgen erstmal in einem Bostoner Gericht einem Richter vorgeführt werden. US-Justizminister Merrick Garland (70) lässt durchblicken, dass die Anklage vermutlich unter dem Spionage-Akt erfolgen würde.

Bedeutet: Eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren!

Besonders seltsam ist jedoch: Wie kommt ein so junger Soldat an so brisante Dokumente? Diese Tatsache stellt wohl nun jeden vor ein Rätsel, wobei dieses nun geklärt werden soll.

Grund für Veröffentlichung: Aufmerksamkeit?

Auch ist nicht ganz klar, weshalb Teixeira die Dokumente veröffentlichte, dadurch, dass sich der 21-Jährige in einer Gamer-Plattform unter dem Decknamen „Thug Shaker Central“ auffällig viel an Diskussionen beteiligte, könnte der Grund möglicherweise Angeberei gewesen sein.

So wirkt es, als wäre der mutmaßliche Maulwurf mehr Prahler als Ideologe gewesen und schien es für besonders zu halten, mit dem Zugang seines Geheimwissens Aufmerksamkeit zu erlangen.

Bisher wurde nicht offensichtlich, dass der 21-Jährige etwa beim Ukraine-Krieg einen der beiden Kriegsparteien favorisiert hätte.