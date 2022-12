Viele Tote bei Explosion in Wagner-Basis

In der Stadt Kadijiwka in der Region Luhansk ereignete sich am Sonntag eine Explosion in einem Hotel, in dem sich offenbar der Hauptsitz der russischen Söldnertruppe Wagner befindet. Die entsprechende Erklärung wurde laut ukrainischer Nachrichtenagentur Ukrinform vom Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Haidai, über Telegramm abgegeben. Nach seinen Worten wurden viele Wagner-Söldner getötet. Die Verluste des Feindes seien sehr hoch, betonte Haidai demnach.

Ukrainische Truppen haben die von Russland besetzte Stadt Melitopol im Südosten der Ukraine angegriffen. Nach Angaben der von Russland installierten Besatzungsverwaltung wurden dabei zwei Menschen getötet und zehn verletzt. Auch der im Exil befindliche ukrainische Bürgermeister der strategisch wichtigen Stadt bestätigte den am Samstagabend begonnenen Angriff und sprach von Dutzenden getöteten "Invasoren". Unabhängig bestätigen lassen sich die Angaben nicht.

The massive explosion in #Melitopol occurred just outside a local church. It seems Russian forces occupied a sprawling, resort like complex complete with spa, relaxing fountain, and cable TV. Unclear how long they were housed there.



Now? Its a huge hole in the ground. pic.twitter.com/S8lh4y5rvs