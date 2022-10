Während Berichterstattung: Reporter muss vor Raketenangriff in Deckung

Ein Reporter des britischen Fernsehsenders BBC musste in Deckung, nachdem unmittelbar hinter seinem Rücken Raketen einschlugen.

Am Montagmorgen kam es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu einem Raketenangriff. Ein News-Reporter vom Fernsehsender BBC berichtete gerade live, um über die Folgen der Explosion der Krim-Brücke zu berichten.

Als im Hintergrund plötzlich komische Geräusche wahrnehmbar wurden, drehte sich der Reporter um. Als dann schließlich ein lauter Knall von einer Explosion zu hören war, ging der Berichterstatter in Deckung und begab sich in Sicherheit. Das Bild wurde wieder auf das Fernsehstudio in England geschaltet, wo die Moderatorin kommentierte, dass "unser Korrespondent aus offensichtlichen Gründen nun Deckung suche".

Kontakt wieder hergestellt

Mittlerweile hat der Fernsehsender bestätigt, dass man bereits wieder Kontakt zu dem Reporter aufgebaut hat und er und die Kamera-Crew unbeschadet seien.