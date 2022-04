USA militärisch stärkster Partner.

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau. Panzerfäuste, Handgranaten und Maschinengewehre, aber keine Panzer und schwere Artillerie - so sieht die bisherige Bilanz deutscher Waffenlieferungen in die Ukraine aus. Aus den deutschen Bundeswehrbeständen sollen auch künftig keine schweren Waffen in die Ukraine geliefert werden. Auf einer Liste mit Angeboten der deutschen Industrie stehen nur zwölf Mörser, die in diese Kategorie eingeordnet werden können.

Außerdem sollen Länder, die schwere Waffen sowjetischer Bauart in die Ukraine liefern, Ersatz aus Deutschland bekommen. Von den NATO-Partnern kündigen unterdessen immer mehr an, auch direkt schwere Waffen für den Kampf der Ukraine gegen die russischen Angreifer zu liefern. Unter schweren Waffen versteht man Kampf- und Schützenpanzer, schwere Artillerie, Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und –hubschrauber und größere, schwer gepanzerte Fahrzeuge.

Welche Waffen NATO-Staaten in die Ukraine liefern