Wiener Linien: "We stand with Ukraine"

Auch die Wiener Linien fahren am Samstag ganz im Zeichen des Friedens.

40.000 Fans pilgern heute, Samstag, ins Wiener Happel-Stadion zum Benefiz-Konzert für die Ukraine. Die Spenden-Tickets zum symbolischen Preis von nur 19,91 Euro (1991 war das Jahr der Unabhängigkeit der Ukraine) waren in vier Tagen ausverkauft.

Auch die Wiener Linien, mit denen die meisten Fans anreisen werden, zeigen sich am heutigen Tag solidarisch. Nicht nur auf den Haltestellen, auch in den Öffis wird gezeigt: "We stand with Ukraine":