Ukraine-Krise: Pilot schreibt Friedensappell in Himmel

Der Flugverlauf bildete das englische Wort ''Relax'' (''Entspannt Euch'') am Himmel.

Kiew/Moskau. Mit einer ungewöhnlichen Flugroute hat die Crew einer Maschine der Fluggesellschaft Air Moldava zur Deeskalation im Konflikt mit Russland aufgerufen. Über den Internetdienst "Flightradar 24" ließ sich am Donnerstag nachverfolgen, wie der Flugverlauf über der Republik Moldau in direkter Nachbarschaft zur Ukraine das englische Wort "Relax" ("Entspannt Euch") am Himmel bildete.

Der Airbus A321 war demnach in der Hauptstadt Chisinau gestartet und dort eine Stunde und 40 Minuten später wieder gelandet.