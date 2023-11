Ukraine: Siebenjähriges Mädchen bei russischem Beschuss getötet

Auch zwei Frauen wurden getötet

Kiew (Kyjiw). Bei der Bombardierung einer Stadt im Nordwesten der Ukraine sind nach Angaben der ukrainischen Behörden zwei Frauen und ein siebenjähriges Mädchen getötet worden. Die Leichen der Frauen sowie zwei verletzte Männer seien in der Stadt Seredyna-Buda an der Grenze zu Russland aus den Trümmern von getroffenen Häuser geborgen worden, teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite mit.

Das Mädchen befand sich demnach zum Zeitpunkt des Beschusses gemeinsam mit seinem Stiefvater in einem Auto und starb kurz darauf in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, wurde der Angriff ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Mehrfachraketenwerfer ausgeführt. Mindestens fünf Häuser seien zerstört worden. Von der Staatsanwaltschaft veröffentlichte Fotos zeigen ausgebrannte Gebäude, eingestürzte Fassaden und zerstörte Dächer.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 berichtet Kiew regelmäßig von russischem Beschuss der Städte und Dörfer an der Grenze zu Russland.