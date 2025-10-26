Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Putin
Atomwaffenfähig

"Unbesiegbar" - Putin schockt mit neuer nuklearer Superwaffe

26.10.25, 08:11
Die „Burevestnik“ fliegt angeblich unbegrenzt weit und ist laut Putin "unbesiegbar"

Die russische Armee hat eigenen Angaben zufolge einen neuen atomwaffenfähigen Marschflugkörper getestet. Dieser sei 14.000 Kilometer weit geflogen und rund 15 Stunden in der Luft gewesen, sagte Generalstabschef Waleri Gerassimow zum russischen Präsidenten Wladimir Putin laut einer Erklärung vom Sonntag.

Putin fügt hinzu, dass die Waffe für aktuelle und zukünftige Raketenabwehrsysteme "unbesiegbar" sei, da sie über eine nahezu unbegrenzte Reichweite verfüge und eine unvorhersehbare Flugbahn habe. Die Testphase sei nun abgeschlossen, und die letzten Arbeiten vor der Stationierung der Raketen sollten beginnen.

