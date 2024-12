"Unfähiger Idiot": Musk attackiert Kanzler Scholz

Der deutsche Kanzler sollte "sofort zurücktreten".

In der deutschen Stadt Magdeburg sind am Freitagabend bei einem mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mindestens zwei Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Ein Erwachsener und ein Kleinkind seien ums Leben gekommen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, er ist ein seit 2006 in Deutschland lebender Arzt aus Saudi-Arabien.

Der Milliardär und Berater des kommenden US-Präsidenten Donald Trump, Elon Musk, griff indes den deutschen Kanzler frontal an. "Scholz sollte sofort zurücktreten", schrieb der Chef des Autobauers Tesla auf seiner Plattform X in Reaktion auf den Anschlag in Magdeburg. Zudem nannte Musk Scholz "incompetent fool", was so viel wie "unfähiger Idiot" bedeutet.

Der designierte US-Vizepräsident J.D. Vance zeigte sich hingegen auf X betroffen: "Was für eine entsetzliche Attacke so kurz vor Weihnachten."