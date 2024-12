Anschlag: Auto rast in Menschenmenge auf Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Laut "t-online" soll es mehrere Tote und 60 Verletzte geben. Offenbar soll es sich um einen Terror-Anschlag gehandelt haben.

Er sei festgenommen worden, heißt es aus Regierungskreisen in Sachsen-Anhalt. Die Polizei sowie ein Hubschrauber sind im Großeinsatz.

Laut "Bild" soll es sich um einen Terror-Anschlag gehandelt haben. Regierungssprecher Matthias Schuppe bestätigte nach Angaben von "MDR Sachsen-Anhalt" den Anschlag.

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das den schrecklichen Vorfall zeigt. Ein dunkler Kombi rast in die Menschenmenge zwischen den Weihnachtsmarkt-Hütten. Viele Menschen werden zu Boden geschleudert. Die Aufnahmen sollen aus einer Überwachungskamera stammen.

Es ist ein Auto durch die Absperrung am Weihnachtsmarkt Magdeburg gefahren.

Viele Verletzte, Leute in Panik.



Es ist noch nicht klar, ob es ein Anschlag war.

Der Weihnachtsmarkt wurde am Abend geschlossen; der Organisator rief dazu auf, die Innenstadt zu verlassen.

Es wimmele auf dem Weihnachtsmarkt von Rettungswagen und Sanitätern, sagte ein Augenzeuge. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem Alten Markt, direkt am Magdeburger Rathaus in der Nähe der Elbe. In der Nähe des Weihnachtsmarkts liegt ein großes Einkaufszentrum. Auf der Plattform X waren am Abend Videos zu sehen, in denen zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu sehen waren.

