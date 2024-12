Amokfahrt auf Weihnachtsmarkt: Video zeigt Festnahme

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtete online, es habe mehrere Verletzte und möglicherweise auch Todesopfer gegeben. Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Matthias Schuppe und Stadtsprecher Michael Reif sprachen von einem "Anschlag".

Der Amokfahrer sei festgenommen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Sachsen-Anhalt.

Er befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam, berichtet "Welt". Auf einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, soll zu sehen sein, wie ein Mann von mehreren Polizisten umstellt und festgenommen wird.

