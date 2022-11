Dallas. Bei einer Flugshow im US-Bundesstaat Texas sind am Samstag zwei Flugzeuge zusammengestoßen und abgestürzt. Das teilte die US-Luftfahrtaufsicht FAA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Unfall habe sich gegen Samstagmittag (Ortszeit) in Dallas bei einer Flugshow zum Weltkriegsgedenken ereignet. Kollidiert seien ein Bomber und ein Jagdflugzeug aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges.

