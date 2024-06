Unfall von Orbáns Eskorte – Polizist tot

Am Montag kam es in Stuttgart-Degerloch zu einem schweren Crash von Viktor Orbáns Eskorte, in den zwei Polizei-Motorräder und ein Auto verwickelt waren.

Deutschland. Das Unglück ereignete sich um etwa 11.15 Uhr am Albplatz im Stuttgarter Stadtteil Degerloc. Eine 69-jährige BMW-Lenkerin übersah die Absperrung für die Kolonne des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, wie "Bild" berichtet. Die Frau fuhr in die Kreuzung Rubensstraße nach links in die Löffelstraße ein. Sie erfasste bei dem Unfall das Polizeimotorrad eines 61-jähigen Beamten, der dem Wagen Orbans vorausfuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Polizei-BMW auf das Dienst-Motorrad eines weiteren Beamten (27) geschleudert, der mit ihm die Kreuzung für den Verkehr gesperrt hatte. Die zwei Polizisten wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Beamte starb im Spital an seinen Verletzungen.