Unfassbarer Rassismus-Skandal beim Kinderturnen

Ein Video, das bereits im März 2022 in der irischen Hauptstadt Dublin gemacht wurde, geht derzeit im Netz viral und sorgt dabei für eine Welle der Empörung. Zu sehen ist die Siegehrung nach einem Kinderturnen-Wettbewerb: Die teilnehmenden Mädchen stehen brav in einer Reihe und warten auf ihre Medaille. Alle Kinder bekommen diese auch, nur das einzige schwarze Mädchen nicht.

Das dunkelhäutige Mädchen sieht der Frau, die die Medaillen vergibt, dabei fragend hinterher - ihr Blick wird immer fragender und trauriger.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

Im Netz ging das Video in den letzten Wochen viral und wurde unter anderem auch von Turn-Superstar Simone Biles geteilt.

???? when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video ????



there is no room for racism in any sport or at all !!!!